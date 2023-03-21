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Eski Ülkü Ocakları başkanının feci ölümü

Eski Ülkü Ocakları başkanının feci ölümü
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İzmir'in Konak ilçesinde kentine ait iş yerinde cam kapıya çarparak yaralanan eski Ülkü Ocakları Ege Bölge Başkanı Muzaffer Uslu (50), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 19 Mart günü öğle saatlerinde Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. eski Ülkü Ocakları Ege Bölge Başkanı Muzaffer Uslu, kendine ait restoranda cam kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kırılan cam parçaları, Uslu'nun üzerine düştü. İhbarla gelen sağlık ekipleri, çok kan kaybettiği belirlenen Uslu'yu Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Uslu, dün akşam hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası Muzaffer Uslu'nun cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi. 

DHA

Etiketler ülkü ocakları başkanı muzaffer uslu
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