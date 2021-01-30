Esra Erol ''defol'' diyerek stüdyodan kovdu!

Türkiye'yi şaşkına çeviren olaylar dizisi Hayriye Uysal isimli kadın Esra Erol'un programına çıkıp 19 yaşındaki kızı Nilüfer'i aradığını söylemesi ile başladı. Kızı Nilüfer, evli Salih Kaya ile birlikte kaçmış, o ve karısıyla aynı evde yaşamaya başlamıştı. Sapkın ilişkinin ortasında 3 de çocuk vardı. Esra Erol, hem Nilüfer'i hem kaçtığı Salih Kaya'yı hem de sapkın ilişkinin mağduru olan resmi eş Mevla Kaya'yı bulup yayına çıkardı.

Hem eşi Mevla Kaya hem de metresi 19 yaşındaki Nilüfer Uysal ile birlikte yaşamaya devam etmek isteyen Salih Kaya, 'pişkinliği ve ahlaksızlığı' ile Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sevgilisi Nilüfer Uysal da bu ahlaksız ilişkiden memnun olduğunu ve Salih ve eşiyle yaşamaya devam edeceğini söyledi.

Esra Erol, çarpık ilişkinin ortasında kalan Mevla Kaya'ya destek çıkıp ona yeni bir yaşam sundu. Mevla Kaya perşembe günü bu teklifi geri çevirdi ve boşanmayacağını söyledi. Mevla cuma günü kararını değiştirip gerçekleri konuşmaya başlayınca ise kızılca kıyamet koptu. Bu sapkın ilişkiye devam etmek istemediğini belirten Mevla, boşanacağını açıkladı.

Yayına katılmayıp kulisten Mevla'nın konuşmalarını dinleyen Salih Kaya, bir anda yayına dalıp metresi Nilüfer'i elinden tutup götürmeye çalıştı. Esra Erol bu duruma sinirlendi ve her ikisini de locaya oturttu. Salih Kaya aynı pişkinliğine devam etti ve "Ben sustum, şimdi konuşacağım Türkiye dinleyecek" dedi. Bu sırada ondan cesaret alan sevgilisi Nilüfer bir anda ayağa kalkıp resmi eş Mevla'ya saldırmaya kalktı.

Ahlaksız ilişkinin merkezinde yer alan Nilüfer, artık onlarla yaşamak isteyen Mevla'nın üstüne yürüdü. Stüdyo bir anda karışırken, güvenlik ekipleri yayına girdi. Esra Erol durumu kontrol etmeye çalışırken yayın kesildi.

Kesilen yayın bir kaç dakika sonra yeniden verilmeye başlandığında Salih Kaya ve sevgilisi pişkinliklerine devam ettiler. Esra Erol "Bütün bunların sebebi sensin" biliyorsun değil mi deyince Salih 'evet' diyerek yanıt verdi. Esra Erol "bundan da utanmıyorsun" diyerek ona sert çıkıştı. Salih pişkinliğe devam edince Esra Erol daha fazla dayanamadı ve parmağını kapıya doğru çevirip "Salih defol git... Defol git..." diye bağırdı.

ARSIZ PİŞKİNLER

Yayından kovulan Salih stüdyodan çıkarken Esra Erol "Arsızlar pişkinler, böyle bir şey görmedim" diyerek kızgınlığını dile getirdi. Salih giderken kulisteki Nilüfer'i de götürmeye çalışınca genç kızın annesi sinir krizi geçirdi.

Salih'in üstüne yürüyen anne ile bir kez daha ortalık karıştı ve canlı yayın kesildi.