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  4. 10 Aralık 2020 09:30

Evde alkol alan arkadaşların kız kavgasında kan aktı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde aynı evde bir araya gelerek alkol alan 5 arkadaş arasında kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Evde alkol alan arkadaşların kız kavgasında kan aktı
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Olay, saat 04.00 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesi Göktürk Mahallesi 115. Cadde’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aynı evde bir araya gelerek alkol alan 5 kişi arasında kız meselesinden dolayı tartışma çıktı.

POMPALI TÜFEKLE VURDU

Olayın büyümesi üzerine çıkan arbede de Ali Haydar S., kasık bölgesinden pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Silahlı saldırgan kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralıya ilk müdahalesini olay yerinde yaparak ambulans ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine sevk etti.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan yaralı Ali Haydar S., polise verdiği ilk ifadesinde, kendisini soyadını bilmediği Serkan isimli kişinin vurduğunu söyledi. Polis, olaya ilişkin başlattığı inceleme kapsamında silahlı saldırganı yakalama çalışması başlattı.

İHA

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