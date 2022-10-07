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Evde başlayan kavga sokağa taştı! Sopalarla birbirlerine girdiler

Evde başlayan kavga sokağa taştı! Sopalarla birbirlerine girdiler

İstanbul Arnavutköy'de akraba oldukları öğrenilen taraflar birbirlerine taş, sopa ve tahtalarla saldırdı.

İslambey Mahallesi Hüdavi Sokak'ta akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Evde başlayıp sokakta da devam eden kavgada, taş sopa ve tahtalarla birbirlerine saldırdılar. Çevredekiler kavgayı cep telefonu kameralarıyla kaydetti. 

DHA

Etiketler arnavutköy akraba kavga
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