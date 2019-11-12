Evden kaçan kızını katletti!

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Okan K. (45), evden kaçtıktan sonra bulduğu kızı Sultan K.’yi (18) onunla tartıştığı sırada vurdu. Okan K. tarafından ağır yaralı olarak hastaneye götürülen genç kız kurtarılamadı. Hastane polisi, Okan K.’yi gözaltına aldı.

Bir fabrikada işçi olan Okan K. bir süre önce evden kaçan kızını ilçe dışında buldu. Dün akşam saatlerinde otomobiliyle alıp Çerkezköy’e götürdü. İkili araç içinde tartışırken Sultan K., babasına, “Sen yarın işe git, ben yine kaçacağım” dedi. Bunun üzerine Okan K. kızına iki el ateş etti. Başıyla boynuna iki kurşun isabet eden Sultan K. yaşamını yitirdi.



Nöbetçi savcının yaptığı ilk incelemenin ardından Sultan K.’nin cansız bedeni, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.