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  4. 13 Haziran 2019 17:05

Evini ateşe verirken kendisini de yaktı !

Çanakkale Bayramiç ilçesinde benzin dökerek evini yakarken vücudunda ağır yanıklar oluşan, akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen kişi hastaneye kaldırıldı

Evini ateşe verirken kendisini de yaktı !
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde benzin dökerek evini  ateşe veren kişi, alevlerin üzerine sıçraması nedeniyle yaralandı. 

Alınan bilgiye göre, Tepecik Mahallesi'nde oturan ve akli dengesi  yerinde olmadığı belirtilen Savaş Ö. (44), benzin dökerek evini ateşe verdi.

Patlama da meydana gelen evdeki yangın sırasında alevler, Savaş Ö'nün  üzerine de sıçradı.

Çevredekiler ilk müdahaleyi yaparak itfaiye ve sağlık ekiplerine  durumu bildirdi.

Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Vücudunda ağır yanıklar oluşan Savaş Ö. ise sağlık görevlilerince  Bayramiç Devlet Hastanesine götürüldü. Bu kişi, daha sonra İzmir Bozyaka Eğitim  ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Savaş Ö'nün yaklaşık 4 yıl önce de evinde yangın çıkardığı öğrenildi.

AA

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