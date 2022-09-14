  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Fabrikada yangın faciası: Ölü ve yaralılar var

Fabrikada yangın faciası: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te, pamuk fabrikasında çıkan yangında bir itfaiye eri hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Yangın, öğleden sonra 5’inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki pamuk tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Fabrika çalışanlarının ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen ve yaralanan 4 işçi ile yangına müdahalede bulunan 4 itfaiye eri ve 2 jandarma personeli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi. Yangında pamuk balyasının altında kalarak yaralanan itfaiye eri Remzi M., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Etiketler gaziantep pamuk fabrikası yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar 2022'nin zirvesinde, Euro ve altın çakıldı
Terk edilen petrol kuyusu yeniden açılıyor
TSK'da ilginç iddia: ''Yüzlerce pilota zorlama''
TOKİ sosyal konut projesinde ''fiyat'' detayı! Büyükşehirlerde daha pahalı olacak
Bakan Nebati duyurdı: Dev inceleme başlıyor, komite kurulacak!
Suriyeli, Afgan, İranlı, Ruslar derken... Şimdi de onlar Türkiye'ye taşınıyor!
60'ına merdiven dayayan Hülya Avşar havuz başı pozu ile yıllara meydan okudu
Ekonomiyi eleştirirken hadlerini aştılar: ''Hindiyi kim dolduruyor ?''
İstanbul'da ''sabit duran kadın'' alarmı! 5 saat boyunca kıpırdamadı
Nostradamus'un Kraliçe II. Elizabeth sonrası kehaneti gerçek olacak mı ?