''Fantezi yapacağım'' diyerek katletti

Kütahya'da 24 yaşındaki bir genç kızın, kendisini istismar ettiğini iddia ettiği 71 yaşındaki komşusunu "fantezi yapacağız" diyerek bağlayarak katlettiği ortaya çıktı.

Tüyleri diken diken eden korkunç olay Kütahya'nın Simav ilçesinde gerçekleşti.

İddialara göre 71 yaşındaki bir kişi komşusunun 24 yaşındaki kızını sürekli taciz ediyordu. Genç kızın sözlüsü ile korkunç bir planla yaşlı adamı öldürdüğü öne sürüldü.

Sabah gazetesinden İlker Durak'ın haberine göre 71 yaşındaki M.O.C., kendisinden 47 yaş küçük olan D.A.'yı beraber erotik film izlemek için defalarca evine çağırdı. Bir süre sonra D.A., M.G. ile sözlendi, telefon numarasını da değiştirdi. Ancak M.O.C., D.A.'nın yeni numarasını bularak sözlü ve mesajlı tacizlerine devam etti.

M.O.C.'nin tacizlerine dayanamayan D.A. durumu M.G.'ye anlattı. Sözlüsüyle birlikte plan yapan D.A., M.O.C.'nin erotik film izleme teklifini kabul etti. 27 Şubat 2018'de M.O.C.'nin evine giden D.A., fantezi yapacağını söyleyerek M.O.C.'nin ellerini ve kollarını bağladı. Daha sonra D.A. sözlüsü M.G.'yi eve aldı.

M.G., 71 yaşındaki M.O.C.'yi 6 bıçak darbesiyle öldürdü. Evde yalnız yaşayan M.O.C.'nin evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, M.O.C.'nin öldüğünü tespit etti.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, D.A. ve M.G.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde M.O.C.'nin aynı apartmanda yaşayan sözlüsü D.A.'ya sarkıntılık yaptığını, gözünü korkutmak amacıyla ellerini ve ayaklarını bağladıkları M.O.C.'yi bir anlık öfkesine yenilerek bıçakladığını itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A. ve M.G. tutuklandı.

Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesince, kasten öldürme, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından M.G. 25 yıl, D.A. ise tahrik altında öldürmeden 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kararın istinaf edilmesi üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, istinaf talebinin esastan reddine karar verdi.

Bunun üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin vermiş olduğu hükmün onanmasına karar verdi.

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