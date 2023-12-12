Faruk Koca’nın savunması ortaya çıktı

Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attığı için tutuklanan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı.

Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yumruk attığı için tutuklanan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya inerek hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı. Darbeyle yere düşen Meler'e yerde de bazı kişiler tekme attı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, maç sonrası sahaya inerek hakeme yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile sahaya inen taraftarlar hakkında, '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık' ve 'kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama ve tehdit' suçlarından soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Kulüp Başkanı Koca ile Ş.Y.Ş. ve K.Ç. gözaltına alındı. Koca ile birlikte 3 kişi Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi Koca ve 2 kişi tutuklandı.

Tüm Türkiye'nin gözü önünde hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Koca ifadesinde "tokat atım" dedi.

Koca, savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek, "Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlardan dolayı bu olay gelişmiştir. Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip, yüzüne tükürmekti. Bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Benim atmış olduğum tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu, daha sonra kendisini yere attı. Kalp rahatsızlığım bulunması sebebi ile de beni olay yerinden hemen uzaklaştırdılar. Ben bunun dışında gerçeklesen hiçbir olaydan haberdar değilim" dedi.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün ardından sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, adliyeye sevk edilmişti.

Koca, Ş.Y.Ş. ve K.Ç, savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 3 şüpheli, 'kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak' suçundan tutuklandı. Faruk Koca ile Ş.Y.Ş. ve K.Ç, adliyedeki işlemlerinin ardından Sincan Cezaevi’ne götürüldü.

Haberi sosyal medya üzerinden duyuran Adalet Bakanı Tunç'un şu açıklamayı yaptı:

"11/12/2023 tarihinde Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık ve Türk Ceza Kanunu’nca “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama ve tehdit suçlarından” Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında,

Şüpheliler F. K., Ş. Y. Ş. ve K. Ç. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerini müteakip sevkedildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak” suçundan tutuklanmıştır.

Görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri tespit edilen şüpheliler R. K., Ö.O.Ü, V.D. hakkında da 6222 S.Y. uyarınca adli kontrol kararı talep edilmiştir.

Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir."

DHA