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Feci Kaza! Araç hurdaya döndü: 2 ölü

Feci Kaza! Araç hurdaya döndü: 2 ölü

Kayseri’de tırla çarpışan otomobil hurdaya dönerken feci kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Sivas karayolu Barsama mevkiinde meydana gelen kazada içerisinde K.D., İ.K. ve S.K.’nin bulunduğu otomobil ile tır çarpıştı.

ARAÇ KAĞIT GİBİ EZİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre otomobilde sıkışan 2 kişi hayatını kaybederken yaralı olarak çıkartılan 1 kişi de ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekipler, yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Ekiplerin, kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.

 Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Etiketler kaza trafik kazası
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