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Fenerbahçe'nin tribün liderine uzun namlulu saldırı

Fenerbahçe'nin tribün liderine uzun namlulu saldırı
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Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı’na Bağcılar’da bir sitenin girişinde uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi.

İstanbul Bağcılar'daki bir sitenin girişinde Fenerbahçe'nin tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı'na silahlı saldırıla bulunulduğu belirtildi.

Fotospor'un haberine göre iki araca uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırının hedefinde ise Fenerbahçe’nin GFB tribün grubu lideri Cem Gölbaşı olduğu iddia edildi.

Gölbaşı'nın saldırıyı hafif şekilde atlattığı ancak yanında bulunan iki kişinin ağır yaralandığı ifade edildi.

Cem Gölbaşı, geçen sene eylül ayında İstanbul Sarıyer’de saldırıya uğramıştı.

 

 

Etiketler Cem Gölbaşı uzun namlulu fenerbahçe saldırı silahlı saldırı
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