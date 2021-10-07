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FETÖ soruşturmasında 8 şüpheli itirafçı oldu

FETÖ soruşturmasında 8 şüpheli itirafçı oldu

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 18 zanlıdan 8'i itirafçı oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 Cumhuriyet savcıları tarafından sorgulanan zanlılardan 8'i, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu ve örgütle bağlantısını bildikleri 300'den fazla kişiyi teşhis etti.

Şüphelilerin teşhis ettikleri arasında örgütün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev alan kişilerin de olduğu öğrenildi. Savcılıktaki sorgularının ardından hakimliğe sevk edilen zanlılar, adli kontrolle serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına mensup sivil imamlarla sabit telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen 14'ü görevde 27 şüpheli hakkında soruşturma başlatmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24 Eylül'de düzenlenen operasyonda zanlılardan 18'i gözaltına alınmıştı.

Etiketler fetö pdy itirafçı soruşturma
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