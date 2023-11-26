Fırtınada yıldırımın düştüğü an kamerada

Muğla’nın Yatağan ilçesinde sağanak yağış etkili olurken, yıldırımın düşme anı ise kameralara yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrasında Muğla’da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yatağan ilçesinde de gök gürültülü sağanak yağış meydana gelirken, bir mahalleye yıldırım düştü. Yıldırımın düşme anı ise bir vatandaşın yağmuru çektiği esnada kamerasına yansıdı. Yıldırımın düştüğü noktada patlama meydana gelirken, o anlar saniye saniye görüntülendi. Olayda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

İHA