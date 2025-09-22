  1. Anasayfa
  4. Fıtık ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişti; ölümden döndü!

Fıtık ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişti; ölümden döndü

Güncelleme:

Adana'da boyun fıtığı şikayetiyle gittiği doktorun muayenehanesinin önünde kalp krizi geçiren 50 yaşındaki bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da 50 yaşındaki H.K. (50), geçtiğimiz aylarda koluna vuran ağrıları üzerine doktora gitti. Doktorlar, H.K.'nin boyun fıtığı olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine ameliyattan çekinen H.K., bir tanıdığı aracılığıyla Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Ş.'den randevu aldı. Doktor Orhan Ş.'in muayenehanesine giden H.K., kapının önünde kalp krizi geçirdi. İlk müdahalesi Prof. Dr. Orhan Ş. tarafından yapılan H.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı ve burada kalbine 2 stent takıldı. Hastaneden çıktıktan sonra H.K. yeniden Prof. Dr. Orhan Ş.'e gitti. Burada yapılan kontrollerde ise H.K.'nin boyun fıtığının olduğu tespit edildi ancak ameliyat olmasının risk olduğuna karar verilerek fizik tedaviye yönlendirildi. Bir süre sonra H.K. sağlığına kavuştu ve günlük rutin yaşantısına yeniden döndü.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Ş., kola vuran her ağrının boyun fıtığı olmadığına vurgu yaparak, "Hastamız bana gelmeden önce yakını telefonla arayıp 'kola vuran ağrısı var, boyun fıtığı ameliyatı önerilmiş, siz görür müsünüz' dedi. Ben de gelsin diye hastamızı çağırdım. Hastamız muayenehanenin kapısının önünde bilincini kaybedip kalp krizi geçirdi. Hemen ilk müdahaleyi yaptım ve ambulansa haber verdik. Hastanede hastamızın kalbine 2 stent takılmış. Hastaneden çıktıktan sonra yeniden benim yanıma boyun MR görüntüsüyle geldi. Hastaya baktık ve bu hastaya ameliyat yapmanın risk olduğuna karar verip fizik tedaviye kendisini yönlendirdik. Şu anda hastamız gayet iyi durumda. Her kola vuran ağrı, boyun fıtığı ağrısı değildir" ifadelerini kullandı.

"Lütfen radyolojik görüntülerin esiri olmayın"

Genç meslektaşlarına da tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Orhan Ş., daha sonra şunları söyledi:
"Bir hastanın MR görüntüsünde fıtık olsa dahi kolunda ve elinde kuvvet kaybı yoksa bu hastayı mutlaka kardiyolog ile birlikte değerlendirin. Bu değerlendirmeniz bir insanın hayatını kurtarır. Eğer radyolojik görüntülemeyle birlikte bir kuvvet kaybı varsa hasta cerrahiden fayda görür. Ancak hastada bir kuvvet kaybı, his kaybı yoksa MR'da istediğiniz kadar fıtık görün, o hastaya yaptığınız ameliyat gereksiz olur. Genç meslektaşlarıma bir uyarı yapmak istiyorum. Lütfen radyolojik görüntülerin esiri olmayın."

"Her ağrıyı fıtık zannedip karıştırmamak lazım"

H.K. ise sağlığının yerinde olduğunu belirterek, yaşadığı süreci anlattı. H.K., "Koluma vuran ağrılarım vardı, randevu alıp hocamıza geldim ama tam kapıda kalp krizi geçirdim. Benim kola vuran ağrım meğer fıtıktan değilmiş, kalp kriziymiş. Gözümü açtığımda hastanedeydim ve 2 stent takılmıştı. Her ağrıyı fıtık zannedip karıştırmamak lazım. Bana fıtık için ameliyat önerilmişti ancak ben kalp hastalığı çekiyormuşum. Benden 2-3 ay sonra bir personelimizi kaybettik, doğru müdahale edilseydi belki o arkadaşımız yaşayacaktı" dedi.

İHA

