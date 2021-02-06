Fosil avcısı kardeşler, 125 bin yıllık dev kemik buldu

Britanya'da iki amatör fosil avcısı kardeş, Wight Adası'nın bir sahilinde tarihöncesi dönemden kaldığı düşünülen dev bir fosilleşmiş kemik buldu.

Luke Ferguson ve Joe Ferguson, 1 metre uzunluğundaki kemiği 27 Ocak'ta fırtınanın ardından Brighstone Sahili'ne indiklerinde buldu.

Uzmanlar fosilin yüz binlerce yıl önceden kalmış olabileceğini ve Palaeoloxodon antiquus türünden bir fil ya da bir mamuta ait olabileceğini düşünüyor.

Bu fillerin yaklaşık 4 metre boyunda ve 11-15 ton ağırlığında olduğu ve 781 bin ila 30 bin yıl önce yaşadığı düşünülüyor. Mamutlarınsa soyu yaklaşık 4 bin yıl önce tükenmişti.



Ancak Kovid-19 pandemisine karşı uygulanan tecrit nedeniyle şu anda bilim insanlarının daha detaylı bir inceleme yapabilmesi mümkün değil.

"Yarısı sanki çizgi film dekoru gibi kumdan çıkmıştı" diyen Joe, "İnanılmazdı, kazmak zorunda bile kalmadık, çekince çıkıverdi" ifadelerini kullandı.

Fosili omuzlarında taşıdıklarını anlatan Joe, kemiğin yaklaşık 25-30 kilogram ağırlığında olduğunu söyledi.

Kardeşi Luke ise "Gözlerime inanamadım, hiç böyle bir şey görmemiştim" dedi.

Kardeşler fosil kemiğin fotoğrafını uzmanların inceleme yapabilmesi için Wight'taki Dinozor Adası müzesine gönderdi.

Müzenin genel yönetici ve küratörü Dr. Martin Munt, fosilin bir pazı kemiği olduğunu ve 10 bin ila 125 bin yıl öncesine ait olabileceğini belirtti.

Böyle bir kemiğin adanın bu kısmında "nadir bulunduğunu" söyleyen Munt, fosilin "bozulmadan kalabilmiş olması ve bulunduğu yer bakımından eşsiz" olduğunu ifade etti.