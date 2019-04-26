Fuhuş operasyonu gözaltına alınan kadınların meslekleri şaşırttı

Şanlıurfa'da fuhuş yaptıkları belirlenen, aralarında tekstil mühendisi ve ekonomistin de olduğu yabancı uyruklu 4 kadın ile fuhşa aracılık yapan 1 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte para karşılığı fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, aralarında ekonomist ve tekstil mühendisi ile üniversite öğrencisinin olduğu Kırgızistan uyruklu 4 kadın ile fuhşa aracılık ettiği belirlenen 1 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.