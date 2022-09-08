Fuhuşla rüşvet aldığı iddia edilen savcı: ''Grup yapacağız!''

İstanbul'da cinsel ilişkiye girdiği hayat kadınlarının dosyasını "fuhuşla" rüşvet alarak kapattığı iddia edilen ve görevden uzaklaştırılan savcının mesajları ortaya çıktı.

İstanbul'da yaşayan hayat kadınları İ.Ç., İ.Ö. ve Ö.D., cinsel ilişkiye girdikleri G.K.'nın görüntülerini çekerek söz konusu görüntüleri ailesine gösterecekleri ve sosyal medya hesabından yayacaklarını söyleyerek 250 bin lira para istedi. G.K.'nın tehdit ve şantaj şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Para isteyen hayat kadınları İ.Ç., İ.Ö. ve Ö.D. kimlikleri tespit edildikten sonra haklarında, şantaj, özel hayatının gizliğini ihlal etme suçlarından soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyetinin yaptığı operasyonun ardından şüphelilerden Ö.D. tutuklandı. İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanan şüphelilerden Ö.D. nin incelenen telefonunda Cumhuriyet Savcısı O.O.'nun mesajları çıktı.

Sabah gazetesinden İlker Turak’ın haberine göre, İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı, Savcı O.O.'nun şüpheli olan hayat kadınlarına mesaj atarak haklarındaki dosyaları kapatması karşılığında ilişki teklif ettiği mesajlarını görünce harekete geçti. Ele geçirilen mesajlar bilirkişi tarafından incelendikten sonra İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hemen Hakimler ve Savcılar Kurulu'na bildirildi.

SAVCI DOSYADAN NUMARAYI ALIP MESAJ ATMIŞ

O.O.'nun, hayat kadını Ö.D.'nin dosyadan aldığı numarasına mesaj atarak tanıştığı, sonrasında para karşılığı birlikte olduğu iddia edilirken, şüpheliler İ.Ç., İ.Ö. ve Ö.D. hakkında yürüttüğü soruşturmada yardımcı olacağına ilişkin mesajlar gönderdiği tespit edildi.

Ö.D. alınan ifadesinde, Savcı O.O. ile mesajlaştıklarını, sonrasında Sancaktepe'de buluşarak İ.Ç. ile evine gittiklerini, telefon numarasını nereden bulduğunu sorması üzerine savcının şüpheli olarak bulundukları dosyadan aldığını söylediğini ve dosyanın kapanması karşılığında kendileri ile birlikte olmak istediğini kendilerine ilettiğini belirtti.

Şüphelilerden Ö.D. nin incelenen telefonunda; O.O. ile yazışmaları ortaya çıktı. Yazışmalarda; Savcı O.O.'nun "Sen ve İrem hanım olursa gelirim saat 5 gibi. Belirttiğiniz harçlığı da veririm. Dost oluruz. Hem Selo olayında hem de sonrasında size dost olarak yardımcı olurum" dediği görülüyor.

Savcı O.O. ile kendisini Hazal olarak tanıtan Ö.D. arasında geçen konuşma şöyle:

Savcı: Hazal hanım ne düşünüyorsun benim hakkımda

Ö.D.: İyi insansın hoş insansın

Savcı: Arkadaşın ne düşünüyor benim hakkımda

Ö.D.:Biz çok nadir arada sırada yapıyoruz birlikte yapıyoruz insanlarla o da belli bir miktar para karşılığında

Savcı: Açık söyle

Ö.D.: İkimiz toplam 1500 TL karşılığında birlikte oluruz sizle

Savcı: Aynı anda ikinizle birlikte mi olacaz

Ö.D.: Evet

Savcı: Tek olmuyor mu

Ö.D.: Tek bir tadı olmuyor ki fazla

Savcı: Benim bir teklifim var

Ö.D.: Nedir

Savcı: Bir kez deneyelim karşılığında da Selo olayını halledeyim

"SELO" KADINLAR TARAFINDAN SOYULAN KİŞİ ÇIKTI

Cumhuriyet Savcısı ile kadınlar arasındaki konuşmada "Selo" diye geçen kişinin, hayat kadınlarından İ.Ç. ve Ö.D.'nin evine gittikleri müşterileri S.K. olduğu, kadınlar hakkında S.K.'nın evde pantolonunun cebinden 3 bin lira para ile 350 dolar parasının çalınmasıyla ilgili soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturmaya da Cumhuriyet Savcısı O.O.'nun kovuşturmaya yer olmadığı dair karar verdiği öğrenildi.

(Kaynak)