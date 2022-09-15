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Gaziantep'te korkunç kaza: 4 ölü

Gaziantep'te korkunç kaza: 4 ölü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kamyon ile otomobilin çarptığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Nurdağı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu kamyon şarampole devrilirken, otomobil ise hurdaya döndü. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza yerine itfaiye ve çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edilirken, ilk müdahalenin ardından yaralılar hastanelere götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Etiketler gaziantep trafik kazası
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