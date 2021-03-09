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Gaziosmanpaşa'da korkutan yangın

Gaziosmanpaşa'da korkutan yangın

Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede çıkan yangın güçlükle söndürülürken binada mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karadeniz Mahallesi 1140 Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede, saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Daireden çıkan alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangına müdahale etti.

YANGIN 1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

 Yangın sırasında dumanların binanın merdivenlerine dolması sebebiyle çatı katında mahsur kalan anne, bebeği ve çocuğu olmak üzere 3 kişi merdiven aracıyla kurtarıldı. Kurtarılan 3 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın, itfaiye tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.

Mahalle sakini Semra Dal, "Yangını gördüğümde dumanlar çok çıkıyordu. Alevleri görmedim ama dumanların çok çıktığını gördüm. Duman şiddetli çıkıyordu. Ben gördüğümde herkesi tek tek çıkarıyorlardı." diye konuştu.

Etiketler Gaziosmanpaşa yangın
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