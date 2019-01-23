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  4. 23 Ocak 2019 19:52

Gece bekçilerine bombalı saldırı !

Esenyurt'ta gece bekçilerine yönelik yapılan bombalı saldırı sonucu bazı araçlarda hasar oluştu.

Gece bekçilerine bombalı saldırı !
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Esenyurt'ta devriye görevi yürüten gece bekçilerin bulunduğu sokağa atılan EYP'nin patlaması sonucu bazı araçlarda hasar oluştu.

Esenyurt'ta gece bekçilerine yönelik el yapımı patlayıcılı (EYP) saldırı girişiminde bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, 21 Ocak'ta Örnek Mahallesi'nde devriye görevi yürüten gece bekçilerinin bulunduğu sokağa, kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli tarafından atılan pet şişe infilak etti.

Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamada, sokaktaki bazı araçlar hasar gördü.Yapılan incelemede, infilak eden cismin, el yapımı patlayıcı olduğu belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

AA

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