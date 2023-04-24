Gece kulübü önünde kanlı kavga
Isparta'da bir gece kulübü önünde çıkan kavgada bıçaklanan 25 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.
Olay, saat 03.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'ndeki bir gece kulübü önünde meydana geldi. Bayram Ali S. ile B.Ş. ve A.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile S., bıçaklanarak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan S., hayatını kaybetti. 2 şüpheli gözaltına alındı. Bayram Ali S.'in cenazesi ise bugün memleketi Sütçüler ilçesi Ayvalıpınar köyünde toprağa verilecek. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol