Gece kulübü önünde kanlı kavga

Isparta'da bir gece kulübü önünde çıkan kavgada bıçaklanan 25 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Olay, saat 03.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'ndeki bir gece kulübü önünde meydana geldi. Bayram Ali S. ile B.Ş. ve A.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile S., bıçaklanarak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan S., hayatını kaybetti. 2 şüpheli gözaltına alındı. Bayram Ali S.'in cenazesi ise bugün memleketi Sütçüler ilçesi Ayvalıpınar köyünde toprağa verilecek. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

DHA