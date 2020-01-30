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  4. 30 Ocak 2020 11:26

Gece kulübünde çalışan 3 kadına kanlı pusu: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, gece kulübünde çalışan 3 kadın, iş çıkışı silahlı saldırıya uğradı. Olayda 1 kişi öldü, 2 kadın da ağır yaralandı.

Gece kulübünde çalışan 3 kadına kanlı pusu: 1 ölü, 2 yaralı
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Olay, sabah 04.00 sıralarında Sarıoğlan Şenyurt Mahallesi Kayseri Caddesi'nde bulunan gece kulübü önünde meydana geldi. Gece kulubünde çalışan Aslı A. (37), Yıldız Ö. (28) ve Gürcistan uyruklu Irma K.(53), iş çıkışı evlerine gitmek için 06 DTN 66 plakalı otomobile bindi. Bu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kadınların bulunduğu otomobile ateş açıldı. Araçta bulunan 3 kadın yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kadın, ambulanslarla Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan, Irma K. doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Aslı A. ve Yıldız Ö. ise ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

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