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  4. 04 Ocak 2019 08:28

Gece yarısı dehşet ! 2 yaşındaki kızını rehin aldı

Zonguldak'ta nikahsız yaşadığı eşine şiddet uyguladığı için 1 ay hapis yatan Kemal G., eşi ile 2 yaşındaki kızının kaldığı evi basıp çocuğu kaçırdı. Kızını kendi evinde rehin tutan Kemal G., 1 saat sonra polise teslim oldu.

Gece yarısı dehşet ! 2 yaşındaki kızını rehin aldı
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Zonguldak'ta nikahsız yaşadığı eşine uyguladığı şiddet nedeniyle 1 ay cezaevinde kalan Kemal G. (37), nikahsız eşi ile 2 yaşındaki kızının kaldığı teyzesinin evini bastı. Buradan kızını alıp, kendi evinde rehin tutan Kemal G., polisin 1 saat süren ikna çabası sonucu teslim olarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kemal G. kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırmaya çalıştı. Polisler Kemal G.'yi güçlükle polis merkezine götürdü.

Olay, gece yarısı Karaelmas Mahallesi'nde meydana geldi. Nikahsız yaşadığı eşi Dilber M.'ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle evden uzaklaştırma cezasına uymayan Kemal G., tutuklanarak 1 ay cezaevinde kaldı. İki hafta önce cezaevinden çıkan Kemal G., Dilber M. ile kızının yaşadığı teyzesinin evini bıçakla bastı. 

BALKONDAN ATLAYIP KAÇTI

Dehşete kapılan Dilber M. balkondan atlayarak kaçarken, Kemal G. ise çocuğunu alıp kendi evinde götürdü. Haber verilmesiyle eve giden polislere kapıyı açmayan Kemal G., elindeki bıçağı da bırakmayarak çocuğunu rehin aldı. Kemal G., polisin 1 saat süren ikna çalışmasının ardından teslim oldu.

Çocuk koruma altına alınırken, Kemal G., Soğuksu Polis Merkezi'ne götürüldü. Kemal G., polis aracından indiği sırada görüntü alan gazetecilere de saldırmak istedi. Polisin güçlükle sakinleştirdiği Kemal G., polis merkezine sokuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

rehin , zonguldak
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