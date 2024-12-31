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Gemide çalışan Türk mühendis 14 gündür kayıp

Gemide çalışan Türk mühendis 14 gündür kayıp
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Endonezya’dan Singapur’a hareket eden yük gemisinde çalışan mühendis Doğukan D.'den 14 gündür haber alınamıyor.

Valentina 1 isimli yük gemisinde çalışan 29 yaşındaki Türk mühendis Doğukan D.’den 14 gündür haber alınamıyor.

Genç mühendis, 10 Eylül’de gemide 4’üncü mühendis olarak göreve başladı.

Endonezya’dan hareket eden ve Singapur’a giden gemideki D.’ın, 17 Aralık günü kaybolduğu anlaşıldı.

Mürettebat tüm gemiyi aradı ancak D.’yi bulamadı.

D. için arama çalışması başlatıldı.

Çevredeki gemiler ile sahil güvenlik ekiplerinin çalışmalarına rağmen mühendise ulaşılamadı.

Endonezya açıklarındaki Flores Adası bölgesinde başlayan arama çalışmaları, 7 günün sonunda olumsuz hava koşulları gerekçe gösterilerek durduruldu.

D.’ın en son 16 Aralık saat 13.42’de ailesiyle telefonla görüştüğü belirtildi.

Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’de taksicilik yapan D.’nin babası Önder D., “Vardiyaya inmediği için gemide olmadığı fark ediliyor. Her yer aranıyor.” dedi.

18 Aralık günü kardeşine Instagram üzerinden mesaj atıldığını söyleyen baba D., “Oğlum askerde olduğu için hemen beni arayıp, durumu anlattı. Şirketi aradım. Yetkililer, gemide bulamadıklarını, kayıp olduğunu ve Endonezya Büyükelçiliği’yle yazışmalar yaptıklarını söyledi.” diye konuştu.

7 gün boyunca denizde arama yapıldığını anlatan baba, şunları söyledi:

“Singapur ile Liberya’da personellerin ifadeleri alındı. Umutla bekleyişimiz sürüyor. İşin takipçisiyiz. Şüphe duyduğumuz bir şey yok. Kendisi ileriye dönük hayaller kuruyordu.

Son olarak 16 Aralık’ta konuştuk. ‘Ne yapıyorsun güzel oğlum?’ dedim, iyiydi. Yetkililerden oğlumun bir an önce bulunması konusunda yardımcı olmalarını bekliyorum.

Gemide işe başlayalı 3 ay oldu. 6 aylık sözleşme yaptı.”

DHA

Etiketler endonezya yük gemisi mühendis
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