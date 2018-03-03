Genç kadının anlattıkları kan dondurdu: Amcamın oğlu tecavüz etti

Posta'nın haberine göre, 26 yaşında Tekirdağ'da yaşayan kadının kabus dolu hayatı yatalak babasının hayatını kaybetmesiyle başlıyor.

İddiaya göre amcasının oğlu genç kızın yanına gelerek babasının ölümünün ardından genç kıza yardım edebileceğini söylüyor. Her satırı dehşete düşüren olay ise bundan sonra başlıyor. 26 yaşındaki kız amcasının oğlunun tecavüzüne uğruyor.

İNTİHARIN EŞİĞİNE GELİYOR

Tüm dünyası başına yıkılan kız, intiharın eşiğine geliyor. Hatta itiraflarını paylaştığı kadın platformunda intihar edeceğine dair mesajlar da paylaşıyor

UYUŞTURUCUYA ALIŞTIRILIYOR

Kadın sitesi forumunda yer alan itiraflara göre uyuşturucuya da alıştırılan kadın, ağır fiziklel işkence de görüyor. Yaşadığı şiddet sarmalından kurtulamayan kadın, üye olduğu kadın sitesinden sesini duyurmaya başlıyor. Sosyal medyada infial yaratan olay sonrası polis eve gidiyor. Polisin geldiğini gören cani önce kapıyı kilitliyor ardından da genç kadını feci şekilde darp ediyor. Polis, çilingirci çağırıp içeri giriyor. 155 ekipleri saldırganı gözaltına alırken genç kadın da 112 ekipleri tarafından hastaneye götürülüyor.

ŞİKAYET OLMAYINCA SERBEST KALIYOR

Yaşananlar sonrası karakola gidip son durumu öğrenmeye çalışan bazı vatandaşlar ise acı gerçekle yüzleşiyorlar. Hayatı kabusa dönen kadın şikayetçi olmayınca amcasının oğlu da karakolda serbest bırakılıyor.

İşte genç kızın internet sitesinde paylaştığı o mesajlar: "26 yaşındayım babamla kalıyordum hastaydı yatalak ona bakıyordum öldü haziran da sonra yalnız kaldım amcamınoğlu geldi destek olmak için ama öyle...

Uyuşturucu getirdi kriz geçiyordum çok kötüydüm iyi gelir diye verdi sonra bana sahip oldu günlerce sürdü bu az önce karşı geldim bağırdım dövdü insan içine çıkacak halim kalmadı hiç bi şeyim kalmadı her şeyimi elimden aldı

Düşünüyorum günlerdir zaten ölmek şart oldu ama son bi şey son bi ses biri duysun bilsin bilmiyorum polis mahkeme kontrol insanların bakışı her şey her şey çok fazla ben çok yorgunum yoruldum hayallerim bitti her şey bitti düşünemiyorum bazen neden diye inlesem de anlamıyorum neden

Utanıyorum iğreniyorum gücüm kalmadı artık ölmek istiyorum bitsin istiyorum her şey

Şuan evde yalnızım çıktı evden ama çok korkuyorum olacaklardan utanıyorum ölsem daha iyi

O kaçacakmış öyle diyordu evi dağıttı tekrar dövecek diye korktum telefonu elimde görünce belki aklına gelmiştir

Geliyor sanırım camdan gördüm korkuyorum hayatım mahvoldu

Polis geldi o da apartmanın önünde..."