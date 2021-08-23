Genç kadının korkunç ölümü: 17 yaşındaki kızının yatağında...

Adana’da 15 gün önce bel fıtığı ameliyatı olan kadın, kızının yatağında ölü olarak bulundu.

Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71311 Sokak’ta bulunan Asude Sitesi'nde meydana gelen olayda, kuaför Aslı D. (42), 15 gün önce bel fıtığı ameliyatı oldu. O gece Aslı D. ile 17 yaşındaki kızı A.S.Ş. akşam aynı odada uyudu. Sabah annesinin hareketsiz olarak yattığını A.S.Ş. hemen sağlık ekiplerini aradı.



Olay yerine gelen ekipler, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Polisin ilk incelemesinin ardından genç kadının cenazesi otopsi için Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kadının ölüm nedeni otopsinin ardından ortaya çıkacak.