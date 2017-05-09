Genç kız bonzaiden öldü

Kırıkkale’de bir inşaatın zemin katında bir erkek arkadaşı ile gizli olarak aşırı derecede sentetik uyuşturucu bonzai içtiği iddia edilen 23 yaşındaki Fatma Ceylan hayatını kaybetti.

Olay, Kırıkkale’nin Bahçelievler Mahallesi 2082’nci Sokak’ta bulunan bir inşaatın zemin katında meydana geldi. Boş bir inşaatın zemin katına girdiği tespit edilen Fatma Ceylan ile erkek arkadaşı 23 yaşındaki Günay Tolubilek, iddiaya göre bonzai içmeye başladı.

Bu sırada Günay Tolubilek’in bakkala giderek bir şeyler aldı. Günay Tolubilek, döndüğünde arkadaşı Fatma Ceylan’ın öldüğünü görmesi üzerine durumu emniyete haber verdi.

Sevk edilen polis ekipleri, aşırı derecede bonzai aldığı iddia edilen Fatma Ceylan'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ceylan’ın erkek arkadaşı Günay Tolubilek polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı.