SON DAKİKA
BERAT ALBAYRAK'IN İSTİFASINDAN 17 SAAT SONRA FLAŞ GELİŞME!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 09 Kasım 2020 11:41

Genç kız sokak ortasında ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta 21 yaşındaki Gamze O. sokak ortasında ölü bulundu. Genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Genç kız sokak ortasında ölü bulundu
A+ A-

Edinilen bilgiye göre, olay, Onikişubat ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yerde yatan genç bir kızı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, genç kızın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede genç kızın 21 yaşındaki Gamze Orçan olduğu belirledi.

Genç kızın kesin ölüm nedeni yapılan inceleme sonunda ortaya çıkacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

kahramanmaraş , şüpheli ölüm
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM