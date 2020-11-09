Genç kız sokak ortasında ölü bulundu

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Edinilen bilgiye göre, olay, Onikişubat ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yerde yatan genç bir kızı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, genç kızın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede genç kızın 21 yaşındaki Gamze Orçan olduğu belirledi.
Genç kızın kesin ölüm nedeni yapılan inceleme sonunda ortaya çıkacak.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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