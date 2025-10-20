Genç müteahhite aracının için kanlı pusu
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir kişi aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Akin Mahallesi’nde inşaat sektöründe faaliyet gösteren M.Y.’nin aracına kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.
Saldırıda M.Y. yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Mustafa Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ekipler olaydan sonra kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
İHA
