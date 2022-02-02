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  4. Genç sağlık çalışanın kahreden ölümü! İlk iş gününde feci şekilde can verdi

Genç sağlık çalışanın kahreden ölümü! İlk iş gününde feci şekilde can verdi

Genç sağlık çalışanın kahreden ölümü! İlk iş gününde feci şekilde can verdi

Hakkari'de bugün göreve başlayacağı sağlık merkezine doğru yola çıkan 23 yaşındaki acil tıp teknisyeni Ceylan Ö., kepçenin altında kalarak can verdi.

Hakkari'nin Berçelan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kısa süre önce Mardin'den ilk görev yeri olan kente gelen Ceylan Ö., ilk iş günü 112 acil tıp teknisyeni olarak görev yapacağı sağlık merkezine yaya olarak giderken, mahallede kar temizliği yapan belediyeye ait kepçenin altında kaldı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Üzeri 112 yeleğiyle kapatılan Ceylan Ö.'nün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı, kepçe operatörü ise gözaltına alındı.

Ceylan Ö.'nün cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından memleketine gönderileceği belirtildi.

 

DHA

Etiketler sağlık çalışanı kaza iş makinesi
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