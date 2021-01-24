  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 24 Ocak 2021 22:59

GESTAŞ feribot sefelerini iptal etti

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada güzergahlarında yarın yapmayı planladığı bazı seferleri iptal etti.

GESTAŞ feribot sefelerini iptal etti
A+ A-

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada güzergahlarında yarın yapmayı planladığı seferleri güncelledi.

İPTAL OLAN SEFERLER

 Buna göre, Kabatepe'den 09.00 ve 15.00, Gökçeada'dan 07.00 ve 13.00, diğer hatta ise Bozcaada'dan 07.15 ve 11.00, Geyikli'den 08.00 ve 14.00 saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan seferler iptal edildi.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

yağış , fırtına , yağmur , hava durumu , hava , meteoroloji , çanakkale , bozcaada , yaz , 5 günlük hava tahminleri , hava sıcaklıkları , 5 günlük hava tahmin haritaları , hava tahmin haritaları , yaz yağmuru , gestaş , meteoroloji haritaları , geyikli
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM