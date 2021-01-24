GESTAŞ feribot sefelerini iptal etti

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada güzergahlarında yarın yapmayı planladığı seferleri güncelledi.
İPTAL OLAN SEFERLER
Buna göre, Kabatepe'den 09.00 ve 15.00, Gökçeada'dan 07.00 ve 13.00, diğer hatta ise Bozcaada'dan 07.15 ve 11.00, Geyikli'den 08.00 ve 14.00 saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan seferler iptal edildi.
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