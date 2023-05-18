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Girit adasında korkutan deprem

Girit adasında korkutan deprem
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AFAD'ın verilerine göre Yunanistan'ın Girit Adası'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Yunanistan'ın Girit Adası'da saat 21.58'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI
AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 9.07 kilometre altında gerçekleşti.

Etiketler muğla deprem afad datça
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