Girit adasında korkutan deprem
AFAD'ın verilerine göre Yunanistan'ın Girit Adası'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Yunanistan'ın Girit Adası'da saat 21.58'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI
AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 9.07 kilometre altında gerçekleşti.
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