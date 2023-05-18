Girit adasında korkutan deprem

AFAD'ın verilerine göre Yunanistan'ın Girit Adası'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Yunanistan'ın Girit Adası'da saat 21.58'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 9.07 kilometre altında gerçekleşti.