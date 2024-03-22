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Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerinde bayram tarifesi belli oldu

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerinde bayram tarifesi belli oldu
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Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında deniz ulaşımını sağlayan firma, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Gökçeada ve Bozcaada seferlerini artıracak.

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bayram tatilinde günlük 42 sefer düzenlenecek.

GESTAŞ Deniz Ulaşım firması, feribot seferlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, 6-14 Nisan tarihlerinde karşılıklı seferlerin yapıldığı adalar ile boğaz hatlarında ayrı tarife uygulanacak.

Tatilci yoğunluğunun beklendiği tatilde adalara ulaşımda ziyaretçilerin mağdur olmaması amacıyla günlük sefer sayıları Kabatepe-Gökçeada hattında 18, Geyikli-Bozcaada hattında 24 olarak planlandı.

Boğaz hattında yoğunluk durumuna göre ek seferler yapılabilecek.

Etiketler Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri feribot seferleri gökçeada bozcaada
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