  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal

Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal

Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre, Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 15.00 ve 19.00 ile Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00 seferleri iptal edildi.

Etiketler feribot gökçeada çanakkale fırtına
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar, Euro ve altın Bakan'ın söylediği gibi ''kıpır, kıpır'' kritik sınırda! Bir yukarı, aşağı!
Rizeli esnafın tilkilerle sohbeti olay oldu
İBB Sözcüsü Murat Ongun, Nedim Şener'i canlı yayında ters köşe yatırdı
Seks ticareti ve insan kaçakçılığı davasında suçlu bulundu
Esra Erol'da ilginç anlar! Genç kızın isteği canlı yayına damgasını vurdu
Bakan Nebati'den canlı yayında tepki çeken açıklama: ''Lan nasıl ? Harika, muhteşem bir şey''
Zam'aydın Türkiyem! Damacana suya da zam geldi: 1 litresi 1 TL'yi aştı!
Beklenen gün geldi; TURKOVAC aşılamaları başladı
Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Bakan Özer'den flaş açıklama
Fenerbahçe'ye Kim Min-Jae piyangosu