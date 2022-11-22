Görüntüler Türkiye'nin kanını dondurmuştu! Döner bıçaklı saldırganın cezası belli oldu

İstanbul Fatih'te bir sürücüye döner bıçağıyla saldıran yabancı uyruklu kağıt toplayıcısına pişmanlık indirimi uygulanarak 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İstanbul Fatih'te kendisinden yol isteyen sürücüye döner bıçağıyla saldıran yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Ferhad O. ile şikayetçi Şeyhmus A. katıldı.

Sanık Ferhad O. savunmasında, "İşimi yapıyordum beyefendi arabasıyla geldi. Benden yol istedi, yol zaten vardı. Kendimden geçtim kavga çıktı" dedi.

"Yapmamam gereken şeyi yaptım. Kendisinden özür diliyorum, ellerinden öpüyorum pişmanım" diyen sanık, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından özür diliyorum. Son derece pişmanım. Param yok, zengin değilim ama dükkanında ne kadar isterse çalışabilirim" ifadelerini kullandı.

"ÖLÜM TEHLİKESİ ATLATTIM ŞİKAYETÇİYİM"

Şeyhmus A. ise "Kendisinden yol istedim 'Buradan TIR geçer' dedi. Herhangi bir küfür ve hakaret etmedim. Motorun altından döner bıçağı çıkardı. Araçta kolum kırıldı, diz kapağım parçalandı. Ölüm tehlikesi atlattım şikayetçiyim" diye konuştu.

SAVCI "KASTEN YARALAMADAN" CEZA İSTEDİ

Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "Kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı söz verilen sanık Ferhad O., tekrar özür dileyerek gözyaşı döktü.

"ÇAKI BİLE TAŞIMAMAN LAZIM"

Duruşmada hakim sanığa “Topluma bir daha zarar vermeyeceğine dair beni ikna etmen lazım. Seni bırakırsam döner bıçağı değil çakı bile taşımaman lazım” şeklinde konuştu.

PİŞMANLIK İNDİRİMİ

Ardından kararını açıklayan hakim, "Kasten yaralama" suçundan silahla ve şikayetçinin hayati tehlike geçirmesine neden olması nedeniyle sanık Ferhad O. hakkında önce 9 yıl hapis cezası verdi.

Ancak pişmanlığını dikkate alan mahkeme, cezada indirim yaparak sanık O.'ı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"PARMAKLARIMI İKİ YIL KULLANAMAYACAĞIM"

Duruşma sonrası açıklama yapan Şeyhmus A. adaletin yerini bulduğunu belirterek, "Tedavim devam ediyor. Herhalde 2 yıl daha parmaklarımı kullanamayacağım gibi görünüyor. Olay anında şoktaydım hala da şoktayım. Sanığın birkaç kez arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla defalarca bu hareketi yapmış. Gereken cezayı aldı zaten. Karardan da memnunuz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 9 Ekim Pazar günü saat 17.00 sıralarında Yedikule'de meydana gelmişti. İddiaya göre İranlı kağıt toplayıcı Ferhad O., çöp konteynerinden kağıt toplarken hurda arabasını yola park etti.

Sokaktan geçen hafif ticari araç sürücüsü Şeyhmus A., şüpheliden yol isteyince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönünce kağıt toplayıcısı, motosikletinde bulunan döner bıçağını alarak araç içerisindeki A.'a saldırarak bileğinden yaraladı.

Gürültü üzerine mahalle esnafı, döner bıçaklı saldırganı yakalayarak dövdü. Bileğinden yaralanan A. ise esnaf tarafından hastaneye götürüldü.

Olay sonrası gözaltına alınan Ferhad O., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanık hakkında hazırlanan iddianamede, Ferhad O.'ın "Kasten yaralama" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası ve mahkum olması halinde sınır dışı edilmesi de talep ediliyordu.

DHA