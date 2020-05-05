Gülistan Doku 123 gündür kayıp!

Tunceli'de 123 gündür haber alınamayan Gülistan Doku'dan sonra kaybolan uzman çavuş Yılmaz Güneş'in cesedi 44 gün sonra bulunurken, Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından henüz sonuç alınmadı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada ise ilerleme sağlanamıyor. Yürütülen soruşturma "intihar" üzerine odaklanırken, sivil toplum örgütleri "cinayet" üzerinde duruyor. Olaydan sonra şüpheleri üzerine toplayan Doku’nun erkek arkadaşı Zainal Abarakov’un ifadesinin ardından yurt dışına gitmesi ve olaya ilişkin ilk soruşturmanın başında Abarakov'un üvey babası polis Engin Yücel'in bulunması "cinayet" kuşkusunu artırıyor.

Her tarafın güvenlik gerekçesiyle yerleştirilen kameralarla çevrili Tunceli'de Doku'nun görüntüsünün herhangi bir kameraya yansımamış olması ya da buna ilişkin görüntülerin ortaya çıkmaması Doku'nun planlı bir cinayete kurban gittiğini sorusunu akıllara getiriyor. Doku'ya ait olduğu ve Doku'nun üniversiteden çıkarken arkadan MOBESE kamerasının uzaktan çekilmiş görüntülerin Doku'ya ait olup olmadığı konusunda şüphe ile karşılanıyor. Aile ise bu görüntülerin iyileştirilmesini ve kuşkuya yer bırakmamasını istiyor.

2 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Gülistan Doku’nun kaybolmasından sonra sora kentte 2 ölüm haberi daha geldi. Bunlardan 11 Mart’ta kaybolan Esma Kılıçarslan'ın cenazesi 7 Nisan'da Munzur Nehri'nin döküldüğü Uzunçayır Barajı'nda, uzman çavuş Yılmaz Güneş'in cenazesi ise 44 gün sonra baraj gölünde bulundu.

Kadınlar, günlerdir Twitter’de Doku’ya ne olduğuna öğrenmek için baraj suyunun minimuma indirilmesi ve intihar iddialarının ortadan kalkması için arama çalışmalarının su dışında yürütülmesini talep ederken, Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku ise artık etkin bir çalışma yürütülmesi gerektiğini istedi.

‘ELİMİZDE KAYBOLDUĞU ANA AİT BİR VİDEO VAR, KİMSE ÇÖZEMİYOR’

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Gülistan’ın kaybolduğuna ait bir videonun ellerinde olduğunu söyleyen abla Doku, "11.29’da otobüse biniyor. 12.00-14.00 arasında bir görüntü var elimizde. İki saatlik olan bu videoyu nereye gönderdiysek hiç çözümleyen olmadı. Hatta dedik köprünün üzerinde biri var mı? Bir cisim var mı? Suya düşen bir şeyler var mı? 'Yok, biz bilmiyoruz, çıkmıyor böyle bir şey' diyorlar" dedi.

‘BARAJ BOŞALTILSIN’

Uzun Çayır Baraj Gölünde uzman çavuş Yılmaz Güneş’in cenazesi dalgıçlar tarafından 44 gün sonra bulunduğunu hatırlatan abla Doku, çok sistemli bir çalışmayla Güneş’in bulunduğunu söyledi. "Ki o kadar akar ve zor bir suda Yılmaz Bey bulunmuşsa Gülistan’da bulunabilinir" diyen abla Doku, artık Gülistan’ın arama çalışmalarının köprü kenarlarıyla sınırlı kalmamasını istedi. Uzman çavuş Güneş için yapılan sistemli arama çalışmalarının Gülistan için de yapılamasını talep eden abla Doku, "Savcılık ve Süleyman Soylu'nun ekibi, eğer barajı gösteriyorlarsa, bunun neticesinde Gülistan buradaysa akıbetini bilmemiz için gerekirse baraj boşaltılır. Köprünün ayaklarından barajın kapaklarına kadar arama çalışmalarının aynısı Gülistan içinde yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

‘ENGİN YÜCEL YALAN İFADE VERDİ’

Zainal Abarakov’un üvey babası Engin Yücel’in polis olduğunu hatırlatan abla Doku, "Bir polisin görevi suçluları aramak, gerçekleri ortaya çıkarmak. Engin Yücel, Gülistan o geceye ait darp olayı olduğunu hiçbir şeyden bahsetmiyor. Ta ki Gülistan olayı hocasına anlattıktan sonra olay ortaya çıkmış. Engin Yücel ve ailesinden istediğimiz eğer masum olduklarını söylüyorlarsa, ki masum olduğunu söylemesinler. Engin Yücel darp olayından hiç bahsetmemiş. Üstüne yalan ifade veriyor. Gece polisleri çağırıyor ve aracın tekerleri çamura battığı için gittiğini söylüyor. Onun için değil çocuğun üzerinde kimlik olmadığı için gidiyor. Ayrı bir de yalan ifade, şeffaf olamayan bilgilere gerek yok. Aynı durum bizim başımıza gelse biz oylayın aydınlatılması için elimizden geleni yapardık. Eveleyip, gevelemenin bir anlamı yok. Engin Yücel ve ailesi masum olduklarına inanıyorlarsa 'Ben şu gün şuradaydım" desinler" şeklinde konuştu.

‘ZAİNAL NEREDEYDİ?’

Gülistan’ın kaybolduğu gün Zainal Abarakov’un 16.00-19.00 saatleri arası hiçbir görüntüsünün olmadığını dile getiren abla Doku, Zainal Abarakov’un bu saatler arasında nerede olduğunu sordu. Bunların ortaya çıkmasını isteyen abla Doku, "İspatlasınlar, kendilerini aklasınlar. Sadece bir ara sokağa girdiği görüntüsü var. Suda aramaktansa Engin Yücel kendisi gelip anlattıktan sonra biz başka yöne bakarız. Kızımıza ne oldu diye. Zainal’in görüntüsünü neden basına yansıtmadılar bilmiyorum. Eğer masum olduklarına inanıyorlarsa bütün görüntüleri de basına yansıtabilirler. Hatta halkı geçtim kendi arkadaşlarına ve akrabalarına, kendilerinin haklı olduğunu göstersinler" ifadelerini kullandı.