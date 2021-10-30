Gülşen’in 29 Ekim konserinde cinayet! 15 yaşındaki çocuk öldü

Adana'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Gülşen'in sahneye çıktığı konserde, kavga ettiği M.C. (17) tarafından bıçaklanan Ozan Ö. (15), hayatını kaybetti.

Ozan Ö. ve ağabeyi Orçun Ö., iki arkadaşıyla birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Uğur Mumcu Meydanı’nda sahneye çıkan Gülşen’in konserine gitti.

Özdoğan kardeşlerin arkadaşı Mustafa G., konser alanında iki kız arkadaşını görünce yanlarına gitti. Mustafa G. ile kızlarla birlikte konsere geldiği öne sürülen M.C. arasında tartışma çıkı.

ÜÇ KİŞİYİ YARALAYIP KAÇTI

Tartışma kavgaya dönüştü, M.C., cebinden çıkarttığı bıçakla Mustafa G.yi yaraladı. Ozan Ö.’ı karnının alt bölgesinden, ağabeyi Orçun'u da bacağından ve kaburgasından bıçaklayan M.C., olay yerindeki bir kişiyi daha yaralayıp kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ozan Ö., tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Diğer 3 yaralanın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Suriye uyruklu olduğu ileri sürülen M.C.yi Seyhan ilçesi Pınar Mahallesinde yakalayarak gözaltına aldı.

OĞLUM SEBEPSİZ YERE ÖLDÜ

Adana Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri yapılan Ozan Ö.ın cenazesi, bu sabah ailesine teslim edildi. Ozan’ın annesi Emel Ö. (36), yaşananlara inanamadığını ifade etti. İki oğlunu da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için konsere gönderdiğini dile getiren Emel Ö., “Onlar gittikten sonra aradım. Oğlum ben de geleceğim dedim. 15 dakika sonra geldim ve iki oğlumu da yaralı halde buldum” dedi.



KAVGANIN NEDENİNİ BİLE BİLMİYORUZ

Görgü tanığı Emircan K. ise, Kızlar arkadaşımızı çağırdı. Tanımadığımız iki çocuk olay çıkardı. Tartışma çıktı. Ozan'ın olayla alakası yoktu. Gördüğüm tek şey Ozan'ın bana bıçaklandım diyerek karnını göstermesiydi. Adalet yerini bulsun istiyoruz. diye konuştu.

Ozan Ö.’ın babası Ahmet Ö.’ın, 6 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği belirtildi.

Şüphelinin, Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.