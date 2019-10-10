Hainler hastane ve okullardan saldırıyor !

Türkiye'nin Suriye'de PKK/PYD/IŞİD'e yönelik düzenlediği harekatta Mehmetçik hızla ilerlerken teröristler Türkiye'deki sivil halkı hedef alıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre hainler TSK'nın hedef olarak almadığı hastane ve okullardan Türkiye'ye havan saldırısı düzenliyor. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı’nın planlama ve icrasında 'nokta atışı' olarak tabir edilen sadece PKK/PYD-YPG ve IŞİD’li teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığını açıklayarak, sivillere, tarihi yapılara, dost/müttefik ülke unsurları ve çevreye zarar vermemek için her türlü hassasiyetin gösterildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), PKK/PYD-YPG’li teröristlerin, halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek Türkiye’deki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırdığını ve masum sivil vatandaşların yaralandığı bildirildi.

MSB’den, Suriye’nin kuzeydoğusunda yürütülen Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Fırat’ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG’li teröristler, halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı yapıyor. Hiçbir insani değere sahip olmayan eli kanlı PKK/PYD-YPG’li teröristlerin ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine yaptığı havan/roket saldırılarında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı.” Açıklamada, teröristlerin saldırdığı yerleşim yerlerine ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.

TSK NOKTA ATIŞI YAPIYOR



Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Dün saat 16.00'da başlayan Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca planlandığı gibi icra edilmiş ve başarılı bir şekilde devam etmektedir. Barış Pınarı Harekâtı, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM Sözleşmesi’nin 51'inci maddesinde yer alan ‘meşru müdafaa hakkı’ çerçevesinde Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Barış Pınarı Harekatı'nın planlama ve icrasında sadece PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'lı teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Sivil/masum kişiler, harekât bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost/müttefik ülke unsurları ve çevreye zarar vermemek için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir” denildi.

TWİTTER’DAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, harekatta ateş altına alınan hedeflerin uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit edildiği bildirildi.

“MSB”, “TSK” ve “Barış Pınarı Harekatı” etiketleriyle yapılan paylaşımda insansız hava aracıyla çekilen fotoğraf da yer aldı.

Canlı yayında havan saldırısı !