  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Hakkında 25 yıl 6 ay hapis cezası olan firari yakalandı

Hakkında 25 yıl 6 ay hapis cezası olan firari yakalandı

Hakkında 25 yıl 6 ay hapis cezası olan firari yakalandı
Güncelleme:

Malatya'da hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar sonucu, "Çocuğun beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından aranan ve toplam 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T'nin (20) yeri tespit edildi.

Operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Etiketler firari yakalama hapis
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Netanyahu'nun oğlundan skandal Türkiye paylaşımı
İnternet ücretlerine dev zam geliyor
Simge Sağın konserde fenalaşıp, hastaneye kaldırıldı
İstanbul'un 130 yıllık tarihi kilisesi restore ediliyor
Soyadı kanunu değişiyor: Kadınlar kendi soyadını kullanabilecek
Şok iddia: ''Lise öğrencisi intihar etti''
Dolar 29 TL'yi aştı! Euro zirvede, altın düşüşe devam ediyor
İstanbul'da 16 ilçeye elektrik verilemeyecek! İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Çalışan emekliye de 5 bin TL ek ikramiye rötar yaptı
Hadise şov öyle yapılmaz, böyle yapılır deyip nefesleri kesti