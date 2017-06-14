Haliç'i temizlerken ceset bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSTAÇ ekipleri Haliç'te deniz yüzeyinde temizlik yaparken saat 08.00 sıralarında denizde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark etti. Durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Deniz Polisi cesedi İSTAÇ ekiplerinin yardımıyla temizlik teknesine çıkardı. Ceset, tekne ile Balat İskelesi'ne çıkarıldı. Balat sahilinde hazır bekleyen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin 20 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu ve yaklaşık bir haftadır denizde bulunduğunu belirledi.







Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yenibosnada bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacak.









