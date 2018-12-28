Halk pazarında cinayet ! Yaşlı kadın öldürüldü

Alınan bilgiye göre, Filiz Çayırlı (35) 18 Aralık'tan bu yana tedavi gördüğü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aralarında husumet bulunan arkadaşıyla pazar yerinde kavga eden Hasan T, silahıyla 3 el ateş etmiş, bu sırada halk pazarında alışveriş yapan Filiz Çayırlı, merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Bir kişinin de sırtından yaralandığı olayın ardından Hasan T, polis ekiplerince yakalanmış, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.



