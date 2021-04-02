Hamile kadına iğrenç sözler: Kucağıma mı alayım?

Kars’ta, hamile olduğu için otobüse binerken ağır hareket eden kadın ile şoför arasında yaşanan tartışma kameralara yansıdı.

Kars merkezde Toplu Konutlar- Subatanyolu Mahallesi hattında çalışan özel halk otobüsü şoförü, iddiaya göre, otobüse binerken yavaş hareket eden kadına tepki gösterdi.

"KUCAĞIMA MI ALAYIM?"

Şoför, kadının otobüse binmesini beklemeden aracı hareket ettirmeye çalıştı. Hamile kadın ile şoför arasında yaşanan tartışmayı yolcular cep telefonlarıya kaydetti. Araçtaki tartışmanın devam etmesi üzerine bir yolcu araya girerek hamile kadını koltuğa oturttu. Karşılıklı tartışma devam edince kadın, “Seni şikayet edeceğim" dedi. Şoför, “Bana hiçbir şey olmaz, ne yapayım senin oturmanı mı bekleyeceğim, kucağıma mı alayım" diye konuştu. Kadın, şoföre "Terbiyesiz, haddini aşma" diyerek tepki gösterdi.