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  4. ''Hassas Bölgeleri'' korumakla görevli polis memuru eşini katledip, intihar etti

''Hassas Bölgeleri'' korumakla görevli polis memuru eşini katledip, intihar etti

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Ankara'da 2 çocuk annesi bir kadın Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli olduğu öğrenilen polis memuru eşi tarafından katledildi.

Ankara'da polis memuru K.K., tartıştığı eşi Ş.K.'yı tabanca ile vurdu. 2 çocuk annesi Ş.K. olay yerinde yaşamını yitirirken, olaydan sonra intihar girişiminde bulunan K.K., ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Baraj Mahallesi'nde bulunan polis lojmanlarında meydana geldi. Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru K.K. ile eşi Ş.K. arasında evlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından K.K.'nın tabancayla eşi Ş.K.’yı vurdu. 2 çocuk annesi Ş.K. kanlar içerisinde yere yığılırken, K.K., olaydan sonra aynı silahla kendisine ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Silah seslerini duran komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ş.K.’nın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı olduğu anlaşılan K.K., hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA

Etiketler polis memuru hassas bölgeleri koruma şube müdürlüğü polis kadın cinayeti
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