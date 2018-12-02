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  4. 02 Aralık 2018 16:54

Hastane otoparkında dehşet ! Eşini defalarca bıçakladı

Ardı arkası kesilmeyen kadın cinayetlerine bir yenisi daha Samsun'da eklendi. Enis Adem Ş., boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Ş.'yi hastane otoparkında 19 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Hastane otoparkında dehşet ! Eşini defalarca bıçakladı
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Samsun'da, Enis Adem Ş. (31), boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Ş.'yi (25) hastane otoparkında 19 yerinden bıçaklayarak, öldürdü. Olay yerinden sırt çantasıyla kaçarken, polis ekiplerince yakalanan Enis Adem Ş., sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, "Pişmanım" dedi.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Kadıköy Mahallesi'ndeki Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. Tekirdağ'da oturan Enis Adem Ş. ile boşanma aşamasında olduğu için Samsun'a yerleştiği öne sürülen eşi Merve Ş. arasında, bilinmeyen nedenle otoparkta tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşürken Enis Adem Ş., üzerinde taşıdığı bıçağı 1 çocuk annesi eşine art arda sapladı. Merve Ş., 19 yerinden bıçaklanırken, kanlar içinde yerde kaldı. Merve Ş., sağlık görevlileri otoparktan acil servise götürürken, yaşamını yitirdi. Enis Adem Ş. ise olay yerinden sırt çantasıyla kaçarken, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Enis Adem Ş., emniyete götürülürken, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü öne sürüp, "Pişmanım" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


DHA

cinayet , hastane otoparkı , samsun
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