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Hastanede çatışma! Silahlar peş peşe patladı!

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İzmir Çiğli’de bulunan Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde, bir grup tarafından husumetlileri oldukları ile sürülen şahıslara silahlı saldırı düzenledi. Olay anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, saat 02.00 sıralarında İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte alkol aldıkları ileri sürülen şahıslar arasında çıkan tartışmada, kişi veya kişilerce tabancayla açılan ateş sonucu bir kişi vuruldu. Yaralı şahıs markete sığınırken, burada market çalışanını da yaralayan şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı.

Yaralı, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, husumetlileri oldukları ileri sürülen şüpheli veya şüpheliler, hastanenin acil servisi önünde bekleyen şahıslara silahlı saldırı gerçekleştirdi. Peş peşe açılan ateş sonucu olayla ilgisi bulunmayan bir vatandaş da vücuduna isabet eden mermi nedeniyle yaralanırken, şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Yaralı vatandaş hastanede tedavi altına alınırken, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalama çalışmaları başlatıldığı öğrenildi. Yaşanan korku dolu anlar ise anbean bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Öte yandan, emniyet müdürlüğünden konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İHA

Etiketler çiğli hastane silahlı saldırı
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