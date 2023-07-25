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Hastanede emekli polis dehşeti

Hastanede emekli polis dehşeti
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Samsun'da emekli bir polis memuru, devlet hastanesinde görevli doktora silahlı saldırı girişiminde bulundu. Emekli polisin silahından çıkan kurşun tavana isabet etti, sonra silah tutukluk yaptı.

Samsun'un Bafra ilçesinde doktora silahlı saldırı girişiminde bulunan emekli polis memuru S.U. (74) gözaltına alındı.

Olay, Bafra Devlet Hastanesi’nin 4’üncü katındaki Üroloji Servisi'nde meydana geldi.

DOKTORU BAKANLIĞA ŞİKAYET ETTİ

Emekli polis memuru S.U., kızını ameliyat ettirdiği Beyin Cerrahi Uzmanı Doktor Ö.Ö.’yü, 3 gündür bilgi vermediğini öne sürerek Sağlık Bakanlığı’na şikayet etti. Daha sonra emekli polisin ameliyatlı kızı yoğun bakım servisine alındı.

SİLAH ÇEKTİ, MERMİ TAVANA İSABET ETTİ

Hastanede doktoru bekleyen S.U., burada Ö.Ö.’ye silah doğrulttuğu sırada hastanedeki vatandaşların müdahalesiyle mermi tavana isabet etti, silah sonra tutukluk yaptı.

Yaşanan arbede sırasında güvenlik görevlileri şüpheliyi etkisiz hale getirdi. İhbarla olay yerine gelen polis S.U.’yu, gözaltına aldı. 

DHA

Etiketler emekli polis doktor
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