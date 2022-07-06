Hastanede silah sesleri! Doktoru vurup intihar etti

Konya Şehir Hastanesi'nde bir kişi, doktor Ekrem K.'yi silahla başından yaralayıp, aynı tabancayla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan doktor ve saldırgan hayatını kaybetti.

Olay, 14.30 sıralarında Karatay ilçesinde Konya Şehir Hastanesi'nin kardiyoloji bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunak İlçe Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet A. (39), Kardiyoloji bölümüne gelerek Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem K.’ye (47) silahla ateş etmeye başladı.

Silahlı saldırıda ağır yaralanan Dr. Ekrem K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Katil zanlısı A. daha sonra aynı tabancayla intihar etti. Hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, sağlık çalışanları yaşananlara tepki gösterdi.

ANNESİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTUYORMUŞ

Hacı Mehmet A.’nın bir süre önce kalp rahatsızlığından hayatını kaybeden annesinin ölümünden Dr. Ekrem K.’yı sorumluğu tuttuğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Öte yandan Konya Valisi Vahdettin Özkan ile İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, hastaneye giderek, yetkililerden bilgi aldı. Vali Özkan, konuyu takip ettiklerini belirterek, "Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı." dedi.

MESLEKTAŞLARINDAN PROTESTO

Konya’da kardiyoloji uzmanı Ekrem K.'nın, Hacı Mehmet A. tarafından tabancayla vurularak öldürülmesi, görev yaptığı Şehir Hastanesi'nin bahçesinde mesai arkadaşlarınca protesto edildi. K.'nın meslektaşları, büyük üzüntü içinde olduklarını, sağlık çalışanlarına şiddetin durmasını istediklerini dile getirdi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesinden bir güvenlik görevlisi, Konya Şehir Hastanemizde bir hekim arkadaşımıza silahıyla ateş ederek onu hayattan kopardı. Olayda kendisi de öldü. Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

DHA