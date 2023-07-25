  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Hatay'da orman yangını

Hatay'da orman yangını

Hatay'da orman yangını
Güncelleme:

Hatay'ın Antakya ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.

İlçeye bağlı Gülderen ile Kisecik mahalleleri arasındaki ormanda saat 14.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı. 

DHA

Etiketler hatay orman yangını
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Naci Görür'den Adana depremi açıklaması
Bir ''kiraya zam'' cinayeti daha: 1 ölü, 2 yaralı var!
''Güneş banyosu'' pozlarıyla olay olan Melis Sezen'in son hali olay oldu
TBMM’de Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı
Adana'da 5.5 büyüklüğündeki deprem anı kameralara yansıdı
AK Parti'nin ''kazanılabilecek'' ve ''kaybedilebilecek'' iller listesi ortaya çıktı
Afra Saraçoğlu'nun tatil pozları Mert Ramazan Demir'i çıldırtacak
Benzine bir zam daha: 37 TL aşıldı!
İrem Sak'ın 11 yaş küçük sevgilisi ortaya çıktı
2. el araç satışında yeni önlem açıklandı