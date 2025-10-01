Haydar Dümen'in lüks köşkünü ele geçirip satan tefeci yakalandı

Bundan yaklaşık 3 sene önce hayatını kaybeden Haydar Dümen'in eşi Gül Dümen, bir tefeci çetesine 222 milyon lira değerindeki köşkünü kaptırmıştı. Çete lideri bir akrabasının ihbarı üzerine yakalanırken, Gül Dümen'in köşkü geri istediği ancak çete liderinin bir film yapımcısına sattığı ortaya çıktı.

Üç yıl önce hayatını kaybeden ünlü doktor Haydar Dümen'in eşi Gül Dümen, merhum eşinin tedavisi ve kendi geçimi için paraya sıkışınca tefecilerin tuzağına düşerek servet değerindeki köşkünü ve yüklü miktar parasını kaybetti. Gül Dümen'e hayatının şokunu yaşatan dolandırıcılık çetesi elebaşı, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Ekol TV muhabiri Gizem Gündoğdu’nun özel haberine göre çete liderini ele veren ise kendi yakını oldu.

Eşinin tedavisini karşılayabilmek hem de kendi geçimini sağlayabilmek için 5 milyon TL paraya ihtiyaç duyan Gül Dümen, Silivri'de tefecilik yapan bir çete liderinin kapısını çaldı.

Tefeci, Gül Dümen'e istediği parayı verdi ancak karşılığında teminat olarak, Cihangir'deki 222 milyon TL değerindeki 5 katlı İtalyan köşkünü kendi üzerine geçirdi. Çete liderinin kuzeni T.A., olayın perde arkasını şöyle anlattı:

"Sanki gerçek bir satışmış gibi bunun girdi çıktılarını yapıyor. 20 milyon ise evin değeri, 20 milyon para atıyor hesabına. Bu parayı tekrardan Gül Hanım'a çektirip geri alıyor"

Tefeci, bu işlemlerin ardından bir süre sonra Gül Dümen'i arayarak "Seninle iş yapacağız" diyerek kandırdı ve bu kez de 77 bin dolar parasını aldı. Tefeciye hem parasını hem de köşkünü kaptıran Gül Dümen, çaresiz kalınca parasını ya da evini geri istedi. Ancak tefeci, evi bir film yapımcısına sattığını söyleyerek bu talebi reddetti.

T.A., satış detayını şu sözlerle paylaştı:

"Gül Hanım'ın haberi yokken bu evi 27.5 milyona bir film yapımcısına sattı. Tefeciler, liderle beraber Gül Hanım'ı sıkıştırıyor, şoförünü darp ediyorlar, sürekli tehdit ediyorlar."

Dolandırıldığını anlayan Gül Dümen, soluğu karakolda alarak şikayetçi oldu. 16 aydır aranan çete elebaşının yakalanması ise bir ihbar sonucu gerçekleşti. Tefecinin kuzeni T.A., birçok mağdurun ticari ilişkilerine ve dolandırılmalarına şahit olduğunu belirterek, kuzenini ihbar ettiğini anlattı.

T.A. "Birçok mağdurun bu ticari ilişkilerine şahit oldum, dolandırılmalarına şahit oldum. Ben bu dosyada tanık oldum. Aynı zamanda çete lideri benim ikinci dereceden kuzenim olur. Tanık olduğum için de kendim de çok tehdit ediliyorum, hala da tehdit ediliyorum" dedi.

T.A.'nun tespit ettiği adres, Gül Dümen ve şoförüne bildirildikten sonra emniyet ekiplerine iletildi. Çete lideri, annesinin evinde, güvercinlik olarak kullanılan çatı katında kıskıvrak yakalandı. T.A., tefecilik örgütünün büyüklüğüne de dikkat çekerek, "Kendisi zaten çok büyük bir tefeci. Abisi de tefecilikten, dolandırıcılıktan şu an kendisi de cezaevinde. Hala devam ediyorlar. Örgüt çok büyük. 14 kişilik bir örgüt daha var dışarıda. Bu konuyla ilgili de savcılığa ifade verdim" dedi.

