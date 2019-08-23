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  4. 23 Ağustos 2019 13:06

HDP İl Eş Başkanı tutuklandı

Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP'nin Elazığ il eş başkanı S.Ç. tutuklandı.

HDP İl Eş Başkanı tutuklandı
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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında bazı adresler tespit edildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda sözde HDP Elazığ İl Eş Başkanı S.Ç. ile HDP eski il başkanı T.Ç'nin eşi A.Ç'nin de aralarında olduğu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadelerin alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden HDP'nin Eş Başkanı S.Ç. tutuklandı, diğer 5 şüpheliden 3'ü adli kontrolle,2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, silahlı terör örgütüne üye olmak ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını içeren paylaşımlar yaptığı belirlenen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyaller ele geçirildiği bildirildi.

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